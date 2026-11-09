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美科技股反彈、國安基金進場 有望化解保守氣氛 台指期挑戰重返40K

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 記者張文玠／攝影
台股示意圖。 記者張文玠／攝影

台股上周五（6日）跳空開在4萬點以下，早盤一度下探37,837點，隨後跌幅收斂，但反彈未能延續至收盤，呈現急跌後劇烈震盪格局，終場加權指數收39,701點，下跌1,873點，但隨國安基金進場、加上美高科技反彈，可望帶動今日指數將重返4萬點整數關卡，上周五台指期夜盤也率先反攻，上漲646點、收在40,298點，重返4萬點大關。

期貨市場方面，上周五台指期下跌2,096點、至39,786點，正價差為84.36點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加4,775口至7,813口，其中外資淨空單增加4,279口至99,930口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少5,105口至3,857口。

其中，上周五外資現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商投信選擇權淨部位，目前略以賣買權為布局。近月選擇權籌碼略為悲觀，賣權OI小於買權OI差距為1.4萬餘口，賣權OI增量依舊不足。周選方面，買權OI增量依舊大增，目前選擇權空方表態不變。

台新期貨認為，隨國安基金宣布進場，台股有望開始反彈，但觀察上周五台指期急殺後反彈，尾盤再度回落，日K呈長上下影紅K，顯示低檔雖有承接，但上檔賣壓仍重，後續以年線為關鍵支撐，守穩有利延續反彈。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，上周五11月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在40,000點，11月第一周周五結算的買權最大OI落在40,000點，賣權最大OI落在37,400點；外資台指期買權淨金額0.1億元、賣權淨金額3.78億元。

整體來看，市場對AI資料中心投資放緩的疑慮擴大，外資這波賣壓同時集中在台、韓兩地的半導體權值上，在國安基金將進場後，有利行情反彈，後續仍需留意費城半導體指數與韓股的表現，作為判斷亞洲半導體賣壓是否告一段落的參考。

群益期貨表示，技術面上，台股呈現M型空方型態，目前波動率持續走升，但在國安基金宣布進場後，有望化解市場保守氣氛。

台指期 國安基金 加權指數

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