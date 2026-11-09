美國期中選舉結果出爐後，民主黨成功奪回參、眾兩院控制權，引發市場對未來美國財政政策、AI產業監管及經濟成長前景的重新評估，美元指數及美國公債殖利率同步回落，黃金展開強勁反彈。與此同時，全球最大黃金ETF SPDR Gold Trust持倉也增加2.851噸，顯示部分資金開始逢低回補黃金部位。

雖黃金在選後急速拉升，但短線仍應以偏空思維看待。黃金的主導趨勢的核心變數仍是聯準會貨幣政策，只要美國通膨壓力尚未明顯降溫，且升息預期仍然存在，黃金上方空間仍將受到限制。故應將本波以反彈視之，留意上方季線壓力。

首先，目前市場預估聯準會12月升息機率仍高，代表高利率環境尚未結束，此外，市場開始出現黃金避險功能弱化的現象。根據市場分析，近期面臨地緣政治衝突、通膨疑慮及美國債務問題等傳統利多因素，黃金仍未能有效吸引避險資金，反而是美國公債重新成為資金避風港。

自今年7月起，臺灣期交所將調整黃金類商品契約規格。美元黃金期貨、臺幣黃金期貨以及黃金選擇權將縮小契約規模，此項調整後將有助於活絡商品交易，投資人可以更加靈活操作。

最後提醒，期權交易有風險，應留意自身財務狀況，做好資金與風險管理；嚴守停損紀律，切勿過度放大槓桿，才是投資的長久之道。（華南期貨提供）

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