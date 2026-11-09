聽新聞
0:00 / 0:00

黃金期 偏空看待

經濟日報／ 記者周克威整理

美國期中選舉結果出爐後，民主黨成功奪回參、眾兩院控制權，引發市場對未來美國財政政策、AI產業監管及經濟成長前景的重新評估，美元指數美國公債殖利率同步回落，黃金展開強勁反彈。與此同時，全球最大黃金ETF SPDR Gold Trust持倉也增加2.851噸，顯示部分資金開始逢低回補黃金部位。

雖黃金在選後急速拉升，但短線仍應以偏空思維看待。黃金的主導趨勢的核心變數仍是聯準會貨幣政策，只要美國通膨壓力尚未明顯降溫，且升息預期仍然存在，黃金上方空間仍將受到限制。故應將本波以反彈視之，留意上方季線壓力。

首先，目前市場預估聯準會12月升息機率仍高，代表高利率環境尚未結束，此外，市場開始出現黃金避險功能弱化的現象。根據市場分析，近期面臨地緣政治衝突、通膨疑慮及美國債務問題等傳統利多因素，黃金仍未能有效吸引避險資金，反而是美國公債重新成為資金避風港。

自今年7月起，臺灣期交所將調整黃金類商品契約規格。美元黃金期貨、臺幣黃金期貨以及黃金選擇權將縮小契約規模，此項調整後將有助於活絡商品交易，投資人可以更加靈活操作。

最後提醒，期權交易有風險，應留意自身財務狀況，做好資金與風險管理；嚴守停損紀律，切勿過度放大槓桿，才是投資的長久之道。（華南期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

黃金 美國公債 美元指數 殖利率 聯準會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

黃金ETF閃亮 逆勢走揚

人行連兩年增持黃金！10月加碼83萬英兩 外匯存底規模增0.14%

美政局洗牌 本土大型投顧：AI趨勢不變、短線賣壓 逢低布局這六大族群

全球央行購金量翻倍！009834將募集 貝萊德看好黃金長線需求

相關新聞

美科技股反彈、國安基金進場 有望化解保守氣氛 台指期挑戰重返40K

台股上周五（6日）跳空開在4萬點以下，早盤一度下探37,837點，隨後跌幅收斂，但反彈未能延續至收盤，呈現急跌後劇烈震盪格局，終場加權指數收39,701點，下跌1,873點，但隨國安基金進場、加上美高科技反彈，可望帶動今日指數將重返4萬點整數關卡，上周五台指期夜盤也率先反攻，上漲646點、收在40,298點，重返4萬點大關。

台達電期 可留意

台達電（2308）為全球電源管理及散熱解決方案大廠，亦為臺灣期貨交易所股票期貨標的。受惠AI伺服器、資料中心電力系統及液冷散熱需求提升，營運規模持續擴大，第3季營收年增31.1%，再創單季新高，累計前三季營收年增37.2%，顯示AI基礎設施相關業務已成為重要成長來源。

倉和、視陽 四檔活跳跳

台股殺聲隆隆，尤其AI相關族群成為資金調節重點，上周五（6日）一舉摜破4萬點的整數信心關卡，終場下跌4.5%或1,873點，收在39,701點。

華碩、宏碁 選逾三個月

隨著邊緣AI技術成熟與全球商務換機潮啟動，雙A品牌廠華碩（2357）、宏碁（2353）交出亮眼成績單，股價在台股上周崩盤之際小跌。

元石油 二檔吸睛

期元大S&P石油（00642U）上周五（6日）上漲4.5%。法人指出，過去一周波斯灣接連發生油輪遇襲事件，再加上美國民主黨期中選舉大獲全勝，很大程度上被視為選民對生活成本與戰爭問題的表態，即便後續美伊或俄烏衝突趨緩，原油供應順利恢復，但原油供給集中風險仍將推升地緣政治風險溢價成為常態，預期將為油價提供下檔支撐。

奇鋐 瞄準逾150天

奇鋐（3017）第3季營收590.8億元，季增20.2%，年增51.7%，隨輝達（NVIDIA）VR200出貨量放大、ASIC專案及超微（AMD）平台進入放量階段，加上產品良率持續改善，奇鋐維持輝達Rubin水冷板主要供應份額，且水冷板生產良率從2026上半年的六~七成改善至目前八成，維持產品價格及並能提高獲利率的表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。