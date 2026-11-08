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群益期貨推「AI技能包」 打造AI量化新武器

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

隨著人工智慧（AI）技術持續發展，投資人透過自然語言將交易構想轉化為程式應用，已有更多實作途徑。群益期貨日前推出「AI技能包」，整合API技術文件、程式範例與實務開發經驗，協助投資人以自然語言描述需求，透過AI打造個人化交易工具；並攜手星系「I-ZONE AI學院」，自2026年11月起推出「AI投資實戰營」，規劃六堂名師課程及一場大師座談會，結合交易心法、AI應用、策略回測與API工具開發，協助投資人將交易構想逐步付諸實作。

對已有交易構想、卻因API串接耗時而持續觀望的投資人而言，大量技術文件、繁複參數與反覆除錯，往往是工具開發的門檻。即使已有AI協助撰寫程式，仍須提供正確的介接資訊，才能逐步完成開發與驗證。

群益期貨「AI技能包」以Windows環境下的策略王SKCOM API為基礎，將專業串接知識整理為AI可查閱與運用的資源，提供12組常見任務開發指引，並整合逾300項函式與事件索引、188組錯誤代碼對照，協助AI掌握介接規格與開發流程。

使用者可透過Claude Code等AI開發工具，以自然語言描述功能需求，由AI協助開發個人化交易平台。例如：投資人只要輸入「幫我寫一支訂閱台指期報價的程式，跌破均線通知我」，AI就會參考技能包中的技術資源，協助撰寫並串接行情、下單與交易回報相關程式。透過AI技能包，投資人可隨時調整功能與畫面呈現，由AI協助修改程式、查找錯誤原因，減少查閱文件與除錯的負擔。

如何將實戰經驗整理為明確的交易邏輯，也是投資人探索量化交易的重要環節。「AI投資實戰營」預計自2026年11月21日起陸續登場，邀集鄧哥、權證小哥、阿魯米、老墨、楊雲翔，以及群益期貨顧問部資深經理黃傳盛（塚哥）六位講師，分享市場觀察、策略思維與AI應用方法。

課程涵蓋AI事件雷達與行動交易應用、運用AI打造專屬交易面板、資料篩選，以及線圖分析Skill應用等內容，從名師的交易心法出發，結合AI與群益API應用，帶領學員梳理交易邏輯及策略構想，建立個人化交易工具。

群益期貨表示，群益AI生態圈布局的核心，在於降低投資人交易知識差距與程式技術門檻，讓不同技術背景的投資人，都能更有效率地將交易想法具體化。透過名師課程學習實戰思維，再結合群益期貨推出的AI技能包，讓不熟悉程式語言的投資人，也能在學習心法後，以白話文表達策略邏輯或功能需求，由AI協助撰寫程式，逐步打造個人化交易工具，把更多心力投入交易邏輯與成果驗證。

此外，群益期貨攜手星系「I-ZONE AI學院」於2027年1月30日（六）舉辦「AI投資與交易大師座談會」，邀請課程六大名師親臨現場交流投資心法與AI應用，讓投資人近距離聆聽實戰觀點，探索交易與AI技術整合應用。

「AI投資實戰營」系列課程與大師座談會的完整內容及報名資訊，請洽星系「I-ZONE AI學院」官網（https://reurl.cc/7Y1X1N）。「AI技能包」已於群益期貨官網提供免費下載，相關內容與使用說明請至群益期貨官網下載專區。

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