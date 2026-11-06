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國安基金+美股電子盤 台指期夜盤一度噴漲千點

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期夜盤一度噴漲千點。記者林澔一／攝影
台指期夜盤一度噴漲千點。記者林澔一／攝影

台指期夜盤6日開盤時，在美股電子盤回穩中，以39,742點、上漲90點開出後，雖受短多急著下車等不利因素拖累，指數一度下殺至39,129點、下跌523點，但在記憶體、半導體等AI股回神，那斯達克電子盤一度大漲近500點，加上國安基金宣布進場，激勵市場人心中，指數一度衝破4萬點，來到40,745點、噴漲1,093點，而截至晚間21點40分，指數來到約40,569點、上漲913點。

6日美股電子盤焦點，在於美國期中選舉結果陸續出爐，民主黨迎來歷史性大勝，掌控參、眾兩院，市場擔心AI基礎建設監管等疑慮中，引發5日美股大跌後，6日出現跌深反彈，波段跌深的那斯達克電子盤大漲，同時，晚間21點30分公布最新的10月非農數據，新增就業人數16.5萬人，遠高於預期的7萬人、前值2.9萬人，加上失業率4.1%，也低於預期與前值的4.2%，市場對聯準會12月升息預期再次升溫中，道瓊電子盤一度下跌500點、那斯達克電子盤漲勢收斂，美國公債殖利率全面反彈，也左右台指期夜盤的上半場走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點40分時，來到2,199元、上漲66元附近遊走，電子期上漲2.74%，半導體期上漲1.81%，中型100期貨指數上漲1.25%。

市場專家建議，就技術面來說，6日台股跳空再寫波段新低，不過開低走高終止連六黑，也守住年線和7月股災低點39,384，留下1,000點下影線，成交量也大幅上升，短線若能不再破底，便有機會止跌回升，但必須收復缺口41,513與短期均線才有機會出現像樣反彈，否則將在缺口內震盪。

國安基金 美股 台指期

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期貨商論壇／台積期 伺機布局

台積電（2330）第3季合併營收1兆4,942.4億元，年增50.9%，季增17.6%；稅後純益7,630.6億元，年增68.7%，季增8%；每股純益（EPS）29.43元；總獲利和每股純益創單季新高。

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