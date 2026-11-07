鴻海、南電 四檔活跳跳

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

鴻海（2317）、南電業績持續成長，在近期台股劇烈動盪中，成為法人關注標的；權證發行商表示，等盤勢持穩可酌量挑偏價外認購權證操作。

鴻海前十月累計營收8.97兆元為同期新高，成長動能主要來自Apple新機拉貨、PC新品出貨及零組件需求增加，其中，消費智能、電腦終端及元件業務皆呈現雙位數月增；雲端網路業務雖受供貨模式調整、缺料及新平台轉換影響月減，但年增率仍維持高雙位數，顯示AI需求依舊強勁。

鴻海、南電相關權證
鴻海、南電相關權證

鴻海將在12日舉行法說會，除公布第3季財報，也將釋出2027年最新展望。法人認為，鴻海第4季受惠ICT旺季及Vera Rubin機櫃完整季度貢獻，在單價提升帶動下，AI營收比重將持續增加，推升整體營收維持季增趨勢，獲利有望續創新高。

南電受惠新世代AI產品導入及載板供需持續吃緊，第3季營運創近三年新高。展望第4季隨ABF載板產能利用率進一步提升並接近滿載，加上漲價效益持續發酵，營收可望再創新高。高階ABF載板需求已由成本推動轉向需求驅動，受惠AI GPU、ASIC及高效能運算晶片快速成長，供給缺口將持續擴大。

英特爾、輝達與超微三大科技巨頭為確保人工智慧（AI）供應鏈產能，業界傳出三強已付出總額逾新台幣千億元訂金，預定高階載板廠長期產能；南電董事會決議通過新增資本支出，興建大尺寸、高層數高階載板的智慧工廠，預計投資金額468億元。

看好鴻海、南電後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內、距到期日四個月以上的相關認購權證參與行情，以小金搏大利。

鴻海 南電 Apple

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AI基礎建設需求持續擴大，法人看好穩懋（3105）、富世達後市。穩懋受惠光通訊產品放量、低軌衛星規格升級及高毛利產品占比提升；富世達可望受惠液冷滲透率提升及水冷接頭規格升級，伺服器業務已成最大成長引擎。權證券商表示，近期市場波動度大，可運用資金門檻較低的認購權證操作。

晶豪科 兩檔搶鏡

晶豪科（3006）受惠AI伺服器對高頻寬記憶體（HBM）需求強勁，排擠DDR2、DDR3等利基型記憶體供給，帶動市場缺貨及報價上揚。

台燿 押價內外15%

台燿（6274）第3季受惠漲價效益及高階材料出貨放量，儘管泰國廠8、9月受水患影響，但營收仍優於預期，毛利率季、年雙增至36.9%，稅後純益38.5億元，季增64.7%、年增284.7%，每股純益達12.88元。

文曄 挑逾四個月

文曄（3036）第3季獲利優於預期，第4季儘管工業、車用、PC及消費性電子進入季節性淡季，預期資料中心及通訊業務營收將呈高雙位數季增，成為推升整體營運的主要動能，營收可望持續成長。

最牛一輪／保瑞有戲 國泰64鼓掌

保瑞（6472）子公司晨暉生技旗下美國保健品業務Weider Global Nutrition（威德）進入大型零售通路促銷旺季，在通路拉貨與終端消費需求同步升溫下，挹注集團營收表現，相關權證可留意布局時機。

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