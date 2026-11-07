鴻海、南電 四檔活跳跳
鴻海（2317）、南電業績持續成長，在近期台股劇烈動盪中，成為法人關注標的；權證發行商表示，等盤勢持穩可酌量挑偏價外認購權證操作。
鴻海前十月累計營收8.97兆元為同期新高，成長動能主要來自Apple新機拉貨、PC新品出貨及零組件需求增加，其中，消費智能、電腦終端及元件業務皆呈現雙位數月增；雲端網路業務雖受供貨模式調整、缺料及新平台轉換影響月減，但年增率仍維持高雙位數，顯示AI需求依舊強勁。
鴻海將在12日舉行法說會，除公布第3季財報，也將釋出2027年最新展望。法人認為，鴻海第4季受惠ICT旺季及Vera Rubin機櫃完整季度貢獻，在單價提升帶動下，AI營收比重將持續增加，推升整體營收維持季增趨勢，獲利有望續創新高。
南電受惠新世代AI產品導入及載板供需持續吃緊，第3季營運創近三年新高。展望第4季隨ABF載板產能利用率進一步提升並接近滿載，加上漲價效益持續發酵，營收可望再創新高。高階ABF載板需求已由成本推動轉向需求驅動，受惠AI GPU、ASIC及高效能運算晶片快速成長，供給缺口將持續擴大。
英特爾、輝達與超微三大科技巨頭為確保人工智慧（AI）供應鏈產能，業界傳出三強已付出總額逾新台幣千億元訂金，預定高階載板廠長期產能；南電董事會決議通過新增資本支出，興建大尺寸、高層數高階載板的智慧工廠，預計投資金額468億元。
看好鴻海、南電後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內、距到期日四個月以上的相關認購權證參與行情，以小金搏大利。
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