文曄（3036）第3季獲利優於預期，第4季儘管工業、車用、PC及消費性電子進入季節性淡季，預期資料中心及通訊業務營收將呈高雙位數季增，成為推升整體營運的主要動能，營收可望持續成長。

法人表示，受惠於主要雲端服務供應商與AI大廠持續增加資本支出，預期AI資料中心與伺服器業務在2027年將維持高速成長。市場對2027年資料中心與通訊業維持樂觀看法，AI依然是長期需求，營運無虞；此外，工業與車用已走出去庫存階段，後市需求持穩。

文曄相關權證

文曄日前在法說會中對整體營運維持樂觀看法，權證發行商建議，若看好文曄表現，可用價內外15%以內、逾120天期的商品介入，擴大獲利空間。（凱基證券提供）

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