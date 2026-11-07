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文曄 挑逾四個月
文曄（3036）第3季獲利優於預期，第4季儘管工業、車用、PC及消費性電子進入季節性淡季，預期資料中心及通訊業務營收將呈高雙位數季增，成為推升整體營運的主要動能，營收可望持續成長。
法人表示，受惠於主要雲端服務供應商與AI大廠持續增加資本支出，預期AI資料中心與伺服器業務在2027年將維持高速成長。市場對2027年資料中心與通訊業維持樂觀看法，AI依然是長期需求，營運無虞；此外，工業與車用已走出去庫存階段，後市需求持穩。
文曄日前在法說會中對整體營運維持樂觀看法，權證發行商建議，若看好文曄表現，可用價內外15%以內、逾120天期的商品介入，擴大獲利空間。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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