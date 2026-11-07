台燿 押價內外15%

台燿（6274）第3季受惠漲價效益及高階材料出貨放量，儘管泰國廠8、9月受水患影響，但營收仍優於預期，毛利率季、年雙增至36.9%，稅後純益38.5億元，季增64.7%、年增284.7%，每股純益達12.88元。

展望第4季營運，隨全產品線持續調漲報價、高階材料出貨占比持續提升，加上泰國廠新產能開出及遞延出貨回補，成長動能可望進一步增強，市場看好營收持續走高；展望2027年，成長動能將由既有ASIC第三代水冷版本放量與第四代專案規格升級、新ASIC客戶拓展與1.6T交換器放量推動，帶動高階材料需求持續成長。

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權證券商建議，若看好台燿後市表現，可用價內外15%以內、有效天期逾150天的商品介入。（元大證券提供）

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