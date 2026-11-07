穩懋、富世達 選逾100天

AI基礎建設需求持續擴大，法人看好穩懋（3105）、富世達後市。穩懋受惠光通訊產品放量、低軌衛星規格升級及高毛利產品占比提升；富世達可望受惠液冷滲透率提升及水冷接頭規格升級，伺服器業務已成最大成長引擎。權證券商表示，近期市場波動度大，可運用資金門檻較低的認購權證操作。

穩懋第3季毛利率優於預期，法人指出隨著光通訊產品光學接收端量產放大，加上低軌衛星規格升級，預期光通訊與基礎建設業務將成為2027年主要成長動能。

穩懋、富世達相關權證

考量第3季毛利率表現優於預期，法人上修穩懋本業毛利率預估，並納入轉投資聯茂的業外收益預估，將2026、2027年每股純益由原先7.47元、8.58元，上調至12.55元、18.83元，維持買進評等，目標價由395元調升至714元。

富世達方面，法人表示，第3季受到手機客戶拉貨動能不如預期影響，營收低於原先預估，不過GB300及VR200 QD持續出貨，伺服器業務維持強勁動能，有助改善產品組合並推升獲利能力。

法人表示，伺服器水冷架構升級也為富世達帶來新的成長機會。目前AMD與AWS已採用雙面水冷板設計，供應鏈預期Google TPU V9及NVIDIA VRU也有望跟進。隨垂直供電（VPD）設計導入，伺服器內部水路配置空間受到壓縮，將帶動雙面水冷板及微型快速接頭（MQD／Mini QD）需求，挹注富世達營收。

權證發行商建議，看好穩懋、富世達後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期100天以上的商品介入，但宜靈活操作並善設停利停損價位。