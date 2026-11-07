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晶豪科 兩檔搶鏡

經濟日報／ 記者謝卉筑整理

晶豪科（3006）受惠AI伺服器對高頻寬記憶體（HBM）需求強勁，排擠DDR2、DDR3等利基型記憶體供給，帶動市場缺貨及報價上揚。

法人指出，華邦電基於晶圓廠經濟效益，對DDR2、DDR3採停供或減供措施，晶豪科DDR2及DDR3共占營收比重逾五成，將擴大市場供應地位。

晶豪科相關權證
晶豪科相關權證

晶豪科日前公布第3季營業利益131.5億元，歸屬母公司稅後純益107.6億元，季增82.1%，年增約793.6倍，每股純益36.79元；2026年前三季累計營收433.63億元，年增 343.9%，稅後純益187.31億元，每股稅後純益 64.54元。

權證發行商建議，若看好晶豪科後市股價表現，可選價內外20％以內、有效天期逾150天的商品靈活操作。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

晶豪科 華邦電 晶圓廠

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