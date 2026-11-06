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11月電子期金融期齊跌

中央社／ 台北6日電

台北股市今天下跌1873.08點，收39701.64點。11月電子期收2424.25點，下跌149.90點，逆價差5.07點；11月金融期收3525.60點，下跌137.20點，正價差1.63點。

11月電子期以2424.25點作收，下跌149.90點，成交194口。

電子現貨以2429.32點作收，下跌126點；11月電子期貨與現貨相較，逆價差5.07點。

11月金融期以3525.60點作收，下跌137.20點，成交399口。12月金融期以3538.80點作收，下跌132.80點，成交8口。

金融現貨以3523.97點作收，下跌114.88點；11月金融期貨與現貨相較，正價差1.63點。實際收盤價以期交所公告為準。

電子期 金融期 逆價差

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