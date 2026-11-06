期貨商論壇／黃金期 等待契機

美國期中選舉後，民主黨取得國會控制權，美元跌至逾一個月低點，國際金價重返每盎司4,000美元之上，美元走貶降低其他貨幣買家的購金成本，為10月下跌近7％的黃金帶來反彈助力。

這波回升先以跌深反彈看待，未來一周能否延續，除關注美元走向，還要留意今（6）日公布的10月非農就業報告，會如何改變市場對12月升息的預期。

10月非農就業報告數據重點，在新增就業與平均時薪增幅是否高於預期，兩者都偏強，可能強化升息預期，壓抑黃金；兩者都低於預期，較有利升息預期降溫，配合美元續弱，支撐反彈延續。若就業與薪資一強一弱，須看美元及利率預期的後續反應。

未來一周以4,000美元整數關卡能否守穩作為判斷條件，回測後低點逐步墊高，較有利漲勢延伸。對希望以新台幣管理黃金部位、具期貨交易經驗的投資人可以透過臺灣期貨交易所發行的臺幣黃金期貨（TGF）來參與黃金行情，是以新台幣計價的黃金期貨，保證金一口22,000元，一個跳動（tick）為新台幣5元，進入門檻較低。

此外，黃金與其他資產價格間相關性較低，可以增進投資組合效率，達到分散風險目的。需要留意的是，期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（台新期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）