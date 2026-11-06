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期貨商論壇／台積期 伺機布局
台積電（2330）第3季合併營收1兆4,942.4億元，年增50.9%，季增17.6%；稅後純益7,630.6億元，年增68.7%，季增8%；每股純益（EPS）29.43元；總獲利和每股純益創單季新高。
台積電預計第4季合併營收介於523~543億美元，以中間值計算約美元營收約季增14%，年增58%；預估毛利率65~67%，營益率56.5~58.5%，匯率假設基礎為新台幣31.8元兌1美元。
台積電今年資本支出規畫不變，財務長黃仁昭重申今年全年資本預算將介於600億至640億美元之間。先進製程進度部分，2奈米量產良率良好，台南擬新擴一座3奈米廠。海外擴產進度部分，亞利桑那州第二座晶圓廠2027年第3季量產，進度優於預期。
近期指數陷入整理，隨著個股修正壓力大，投資人對於個股的偏好程度降溫。ETF成為不少投資人的資金避風港，富邦台灣半導體（00892）近期公告配息，預計每受益權單位擬配發4元，較前一次2.46元增加1.54元，以昨（5）日收盤價33.94元計算，半年配息率達11.7%。
想要參與本次領息的投資人最晚須於11月16日前持有或買進，本次除息日為11月17日，股利發放日為12月10日。而台積電為富邦台灣半導體的最大成分股，將最受惠，投資人不妨可以留意台積電期（CDF）做相關操作。（群益期貨提供）
（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）
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