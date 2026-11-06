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台指期 落底訊號未明

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股期現貨持續走低，昨（5）日雙雙再度下跌超過千點，主因美國期中選舉結果影響，市場恐慌AI基建縮減擔憂。儘管台指期夜盤出現反彈，但法人認為，目前落底訊號尚未明確，建議操作以5日線做為分水嶺，並做好資金控管。

美國期中選舉雖已底定，但也讓類股出現明顯分歧，不確定性落地帶動德國股市創新高、道瓊大漲逼近歷史高點，但市場也擔心AI監管趨嚴，讓以AI為主的市場持續回檔，台股期現貨也再創波段低點。

台股昨日下跌1,374點，收在41,574點，台指期則盤中最低下探41,666點，下跌1,288點或2.9%，收在41,915點，與現貨相較，正價差340點，成交量達98,430口。而電子期下跌3.5%、非金電期跌1.7%，僅金融期逆勢走揚1.05%。

籌碼面部分，外資持續增加台指期的淨空單，昨日淨空單再增加2,004口，攀升至95,651口，僅低於10月15日的97,582口空單。

展望後市，統一期貨分析師盧昱衡指出，止跌訊號可以留意四大關鍵，包含外資淨空單部位、put／call ratio值、台指選擇權波動率、融資餘額數據。

他進一步說明，外資昨日雖然持續增加淨空單，但增加幅度有減少，若淨空單小於9萬口，將是正面的訊號；此外，台指選擇權波動率昨日上漲4.27至39.92，顯示現階段市場相對恐慌，情緒有待消化降至35%以下；P/C ratio未平倉比由前一日的49.37%下降至44.09%；台股大盤的融資餘額也需要再進一步下降，屆時將有利於行情止穩反彈。

市場對於AI資料中心遞延感到憂心，但AI並非泡沫，台股回檔至此已經具備跌深反彈契機，5日線為多空操作的分水嶺，但投資人仍需做好資金控管，留意保證金部位。

台指期 道瓊 台股

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