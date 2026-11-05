全民權證─發行者專區／玉山金 兩檔放閃

受惠放款規模擴張與手續費收入強勁，玉山金（2884）自結前三季稅後純益突破318億元、年增逾二成，每股純益（EPS）為1.95元，創歷年同期新高。法人指出，玉山金核心子公司玉山銀上半年財富管理淨手續費收入為92.7億元、年增30.7％，在存放款利差守在1.30％水準下，利息與非利息獲利動能齊揚。

產業後市方面，國內銀行業淨利息收入持穩，海外聯貸利差維持在180至220個基點區間；法人預估，玉山金全年淨手續費收入維持雙位數增長，股東權益報酬率可望維持在10％以上，體質優於純消金同業。

權證發行商建議，投資人可鎖定剩餘天數120天以上、價內外15％內之認購權證。（台新證券提供）

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