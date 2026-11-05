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全民權證─發行者專區／鴻海 挑價內外15%
鴻海（2317）具強勁垂直整合實力，加上輝達（NVIDIA）VR平台伺服器將於2027年上半年加速交貨，法人預期，產品組合改善可望帶動獲利續創新高。法人指出，鴻海第3季營收創同期新高，主要受惠北美雲端服務供應商擴大採購人工智慧（AI）伺服器機櫃及智慧手機等進入拉貨旺季。
隨輝達GB200及下一代VR機櫃陸續放量，AI伺服器市占率有望持續提升，帶動營收與獲利成長。此外，CPO交換器開始出貨，搶攻高速光通訊商機；電動車則有Model B等推進量產與認證，並拓展日本及澳洲市場，添增成長動能。
權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日150天以上的相關認購權證。（國泰證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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