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全民權證─發行者專區／信邦 選逾三個月

經濟日報／ 記者高瑜君整理
信邦相關權證
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信邦（3023）10月營收33.88億元，連七月創新高，月增1.1%，年增32%。法人分析，營收表現優於預期，主要受惠汽車及通訊、電子周邊出貨成長。法人持續看好信邦營運成長，首先，工業應用受惠AI帶動半導體高階設備需求強勁，加上倉儲物流自動化持續發展，將支撐營收成長；醫療業務隨歐美客戶新專案量產，需求維持穩健復甦，汽車業務則受惠既有專案持續放量。此外，信邦積極布局人形機器人、商用無人機及低軌衛星等新興應用，有望進一步優化產品組合及毛利表現。

權證發行商建議，投資人可買進價內外25%以內、距到期日90天以上的相關認購權證。（統一證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

信邦 營收 法人

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台指期 落底訊號未明

台股期現貨持續走低，昨（5）日雙雙再度下跌超過千點，主因美國期中選舉結果影響，市場恐慌AI基建縮減擔憂。儘管台指期夜盤出現反彈，但法人認為，目前落底訊號尚未明確，建議操作以5日線做為分水嶺，並做好資金控管。

期貨商論壇／台積期 伺機布局

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國泰金、中信金 四檔靚

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儒鴻、台泥 瞄準五個月

台股昨（5）日受到外資調節賣壓持續宣洩影響，再寫波段低點，儒鴻（1476）、台泥等兩檔傳產股相對抗震，後市有機會吸引避險資金進駐，發行券商指出，偏多投資人不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

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