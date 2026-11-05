全民權證─發行者專區／信邦 選逾三個月

信邦（3023）10月營收33.88億元，連七月創新高，月增1.1%，年增32%。法人分析，營收表現優於預期，主要受惠汽車及通訊、電子周邊出貨成長。法人持續看好信邦營運成長，首先，工業應用受惠AI帶動半導體高階設備需求強勁，加上倉儲物流自動化持續發展，將支撐營收成長；醫療業務隨歐美客戶新專案量產，需求維持穩健復甦，汽車業務則受惠既有專案持續放量。此外，信邦積極布局人形機器人、商用無人機及低軌衛星等新興應用，有望進一步優化產品組合及毛利表現。

權證發行商建議，投資人可買進價內外25%以內、距到期日90天以上的相關認購權證。（統一證券提供）

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