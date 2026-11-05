儒鴻、台泥 瞄準五個月

台股昨（5）日受到外資調節賣壓持續宣洩影響，再寫波段低點，儒鴻（1476）、台泥等兩檔傳產股相對抗震，後市有機會吸引避險資金進駐，發行券商指出，偏多投資人不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

法人分析，雖然美伊和談進展變數仍在，所幸客戶庫存偏低，加上新客戶訂單貢獻度提升，儒鴻目前訂單能見度達六個月，自有成衣廠產能滿載，並開始承接下一季訂單，預估第4季營收可望季增低個位數百分比，換算年增率約17%。

展望2027年第1季，受到農曆年假因素干擾，工作天數較少，但儒鴻新舊客戶訂單仍然穩健，法人預估，單季營收可望季減中高個位數百分比，較去年同期微幅成長。隨客戶Lululemon縮短產品開發周期，加快新品推出以搶回市占率，加上客戶對儒鴻新品開發依賴度提高，有利未來訂單增加，並帶動營運展開復甦，法人對於後市看法維持正向。

台泥第3季營收417.5億元，季增9.5%，年增6.8%，法人認為，主因在於歐洲受惠老屋翻新推升需求、土耳其需求穩定且逐步發展外銷市場，緩解台灣及中國大陸水泥需求疲弱影響。

台泥近期宣布併購烏克蘭第二大水泥廠，法人評估，該廠財務體質健全、併購效益可期，持續看好歐洲市場布局將帶動獲利重返成長，彌補因房地產低迷而下滑的亞洲水泥事業。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日150天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。