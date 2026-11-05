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國泰金、中信金 四檔靚

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
國泰金、中信金相關權證
國泰金、中信金相關權證

美國期中選舉引發AI擔憂、資金去槓桿等不利因素持續壟罩台股，昨（5）日跌破42K關卡。盤面上，金融類股逆勢走揚。發行券商指出，看好金融股相關股族群後市表現的投資人可以留意國泰金（2882）、中信金等相關權證的布局機會。

金融類股成為資金避風港，金融保險指數昨日上漲14.81點或0.41%，收在3,638.85點，下檔仍有季線支撐，表現強於大盤，而國泰金、中信金則紛紛上漲，表現突出。

國泰金9月自結稅後純益67.2億元，累計前九月稅後純益1,053.6億元、年增40.9%，每股純益（EPS）6.94元。另有近1,184億元賣股利得轉入未分配盈餘，其中，國泰人壽貢獻逾九成，增厚配息底氣。

中信金部分，9月自結稅後純益93.58億元，累計前九月合併稅後純益632.37億元，每股純益（EPS）為3.18元。

法人認為，金融股受惠AI帶來的獲利潮，銀行業利差擴大、壽險業投資收益增長、以及證券與期貨業受惠股市行情、規模成長挹注，推升今年金融業整體獲利表現亮麗。據金管會統計，銀行、保險及證券期貨投信等在今年前三季稅前盈餘達1.27兆元，年成長77.5%，已經超越2024年全年1.06兆元，再創下新紀錄。

展望後市，法人指出，隨著AI動能由資本市場傳導至大型金控獲利表現，包括自營投資收益、證券經紀業務、銀行存放款業務，以及手續費收入增加等等。金融股亦具備上漲動能，成為攻守兼備的重點產業。

權證發行商建議，看好國泰金、中信金可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

國泰金 中信金 布局

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