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11月電子期跌 金融期漲

中央社／ 台北5日電

台北股市今天下跌1374.19點，收41574.72點。11月電子期收2567.05點，下跌95.60點，正價差11.73點；11月金融期收3669.80點，上漲38點，正價差30.95點。

11月電子期以2567.05點作收，下跌95.60點，成交72口。

電子現貨以2555.32點作收，下跌96點；11月電子期貨與現貨相較，正價差11.73點。

11月金融期以3669.80點作收，上漲38點，成交188口。12月金融期以3710點作收，上漲64點，成交4口。

金融現貨以3638.85點作收，上漲14.81點；11月金融期貨與現貨相較，正價差30.95點。實際收盤價以期交所公告為準。

電子期 金融期 台北

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