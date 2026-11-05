11月電子期跌 金融期漲

台股高價股爆發退位潮！台股5日盤中一度重挫1284.71點、最低探至41,664.2點，摜破42,000點大關；千金股也從盤中歷史高峰58檔、含兩檔萬元股，急縮至39檔。AI供應鏈賣壓全面擴散，股王、股后同步重挫，市場正重新檢視AI高價股的估值與成長預期。

2026-11-05 12:43