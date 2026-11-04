全民權證／富世達 選價外20%

富世達（6805）深化OCP接頭布局，擴大客戶導入並帶動產品產值成長，而AI伺服器及液冷接頭需求趨勢不變，故法人對其維持「買進」評等，目標價3,180元。

法人表示，富世達持續拓展符合OCP開放標準的液冷接頭產品線，以提升產品相容性及客戶導入機會。目前PBMC已完成樣品開發，進入交叉驗證階段；微型接頭則已有多家大型客戶投入系統應用開發。ZQD持續開發中，預計12月開始量產；至於BMQC，因目前尚無明確客戶需求，暫無開發計畫。

權證發行商建議，看好富世達後市的投資人，可挑選價外20%以內、剩餘天數三個月以上的相關認購權證進行操作，藉以放大槓桿利潤。（中國信託證券提供）

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