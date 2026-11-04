台泥、中鋼 押逾五個月

在科技股承受市場賣壓下，台股部分資金轉進傳產優質股，台泥（1101）、中鋼營運進入旺季，成為資金避風港。權證發行商表示，可在現階段挑長天期相關認購權證短線操作。

台泥9月營收143.22億元，月增6%、年增7.6%；第3季營收415.81億元，季增8.8%、年增6.5%。主要受惠土耳其水泥價量齊揚，以及葡萄牙售價上升，中國大陸水泥事業銷量微幅增加、售價持平，台灣市場需求因房市政策及低價進口水泥競爭放緩。

第4季雖為電廠淡季，但進入水泥趕工旺季、大陸水泥價格因成本上升而上漲，估台泥營收季年均可望持平。雖台灣及中國大陸水泥水泥需求疲弱，但歐洲受惠老屋翻新推升需求、土耳其需求穩定且逐步發展外銷市場，且近期宣布併購烏克蘭第二大水泥廠，該廠財務體質佳、併購效益可期，法人持續看好台泥於歐洲市場布局將帶動獲利重返成長。

中鋼第3季營收886.7億元，季減0.2%、年增20.6%，出貨量季增6%、年增22%，國內科技廠房需求支撐、客戶預期鋼價上漲提前備庫存，表現淡季不淡；自結第3季稅前淨利19.6億元，也優於市場預期。

雖面臨歐美貿易保護政策，但中鋼藉由拓展其他海外市場外銷量保持成長，內銷受惠國內製造業回暖、廠房基建的鋼構需求，預估今（2026）年出貨量年增11%。此外，中國大陸限產及出口管制延續，今年前三季粗鋼產量及出口量均年減3%；同時印尼內需擴張使低價鋼材外銷減少，預期供給緊縮態勢延續，有助於鋼價持穩。

看好台泥、中鋼後市的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期150天以上權證靈活操作。