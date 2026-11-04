期貨商論壇／匯率期 避險優選

美元指數受歐元回升壓抑，拉回後出現反彈，美國用人需求改善，9月職缺升至750萬個，高於預估的710萬個，招聘增加、裁員減少，顯示勞動市場仍具韌性，職缺反映企業招募需求，實際就業增幅則須搭配非農報告觀察。因此，對持有美元、未來有日圓支付需求，且能承擔保證金交易風險者，建議可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。

回顧聯準會最近一次決策維持利率不變，在通膨仍高的背景下，用人需求改善讓維持高利率更有依據，也有利於延續美元資產的利息收益吸引力。美國供應管理協會製造業指數高於預期，且維持在代表擴張的50以上，用人與製造業表現支持經濟韌性的判斷。

然而，歐洲央行官員仍有升息聲音，油價回落也有助減輕歐洲能源進口負擔，歐元在美元指數中權重最大，若延續回升，將牽制美元漲幅。

後市10月非農就業報告將是下一個觀察重點，若新增就業與薪資成長優於預期，失業率也維持穩定，將強化高利率延續的理由；若就業明顯降溫，美元的利率支撐便可能減弱。

（台新期貨提供）

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