聽新聞
0:00 / 0:00
美期中選舉 數據透露：選舉隔年通常股市表現最佳
美國期中選舉持續開票中，根據美國主流媒體預測，民主黨將同時贏得眾議院與參議院。隨著民主黨全面橫掃國會兩院的可能性升溫，美股期貨下跌、美元指數走弱，美債殖利率也下滑。
國銀分析，若民主黨成功奪回眾議院，並進一步取得參議院多數席次，將提高川普後續推動政策的難度。不過，川普仍可透過發布行政命令等方式，在一定程度上繞過國會的立法制衡，持續推動政策議程。
另外，觀察過去美國總統四年任期的選舉周期，期中選舉的隔年通常是股市表現最佳的年度。國銀釋出數據指出，根據1940至2025年統計，標普500指數第三年平均報酬率達16.5%，明顯高於第一年的8.3%、第二年的4.2%及第四年的6.9%；中位數報酬率更達18.9%。
國銀認為，其背後可能反映期中選舉落幕後，政治不確定性降低，市場對政策方向的預期逐漸明朗，且政府可能透過財政或經濟政策支撐成長。另外，儘管政黨與國會組成可能影響政策推動與市場預期，但基本面表現依舊是主要關鍵。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。