美期中選舉 數據透露：選舉隔年通常股市表現最佳

美國期中選舉持續開票中，根據美國主流媒體預測，民主黨將同時贏得眾議院與參議院。隨著民主黨全面橫掃國會兩院的可能性升溫，美股期貨下跌、美元指數走弱，美債殖利率也下滑。

國銀分析，若民主黨成功奪回眾議院，並進一步取得參議院多數席次，將提高川普後續推動政策的難度。不過，川普仍可透過發布行政命令等方式，在一定程度上繞過國會的立法制衡，持續推動政策議程。

另外，觀察過去美國總統四年任期的選舉周期，期中選舉的隔年通常是股市表現最佳的年度。國銀釋出數據指出，根據1940至2025年統計，標普500指數第三年平均報酬率達16.5%，明顯高於第一年的8.3%、第二年的4.2%及第四年的6.9%；中位數報酬率更達18.9%。

國銀認為，其背後可能反映期中選舉落幕後，政治不確定性降低，市場對政策方向的預期逐漸明朗，且政府可能透過財政或經濟政策支撐成長。另外，儘管政黨與國會組成可能影響政策推動與市場預期，但基本面表現依舊是主要關鍵。