全民權證／力成 挑價內外20%

台股近期在科技股評價疑慮下持續修正，但股價淨值比及本益比低、法人買超張數高的「二低一高概念股」，例如銀行業如國泰金（2882）、中信金等成為資金避風港。權證發行商表示，在法人加碼這類股票之際，相關認購權證也可伺機布局。

2026-11-04 00:37