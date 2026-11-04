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全民權證／力成 挑價內外20%
力成（6239）集團2026年資本支出上看400億元，年增109.9%。其中，力成10億美元， FOPLP為主要產能，積極生產510x515規格面板級封裝（FOPLP），FOPLP將從2026年開始試產、2027年則進入量產，挹注營運可期。
目前力成前兩大客戶占比超過五成，分別為客戶M及K，2025年第2季起受惠美國對等關稅急單、封測白名單、DRAM、NAND記憶體訂單，帶動整體產能利用率提升至80%以上。2026下半年起受惠FOPLP訂單貢獻提升，預估2026年FOPLP營收占比約5~10%，2027年FOPLP則將進入量產階段，力成為封裝廠最大受惠者。
權證券商建議，看好力成股價表現的投資人，建議利用價內外20%以內、可操作天期100以上商品介入。（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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