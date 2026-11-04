全民權證／台積電 選逾90天

台積電（2330）隨人工智慧（AI）帶動先進製程供不應求，法人預期，2027年營收可望成長45%至50%，即使海外設廠及折舊對毛利率形成壓力，先進製程占比提升仍有助維持產品組合優勢。

法人指出，雲端服務供應商（CSP）持續擴大資本支出，GPU、AI ASIC、代理AI相關CPU及網通晶片需求同步成長，台積電3奈米產能利用率維持高檔，2奈米開始快速放量。

雖然短期毛利率有壓，但先進製程占比提升、規模經濟效益、生產效率改善等，可抵銷部分影響，評估德州擴產亦有助鞏固先進製程及高階晶圓代工競爭優勢。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日90天以上相關權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。（國泰證券提供）

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