聽新聞
0:00 / 0:00

力積電績優 押長天期

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

力積電（6770）第3季獲利表現優於市場預期，受惠晶圓代工價格調漲、產品組合優化及產能利用率提升。法人看好，隨著第4季漲價效益持續反映，加上邏輯晶圓代工、特殊記憶體價格維持強勢，以及3D AI與整合被動元件（IPD）業務擴展，對其重申「買進」評等。

展望第4季，法人預估力積電營收可達244.4億元，季增14.5%，毛利率進一步提升至48.8%，稅後純益估72.7億元，每股純益（EPS）為1.54元。由於記憶體及邏輯產品生產前置期分別約三至四個月、二至三個月，先前調漲價格的效益尚未完全反映，第4季營收與獲利仍有成長空間。

展望2027年，法人預期邏輯晶圓代工價格仍有10%至20%漲幅，特殊DRAM則受惠工業、車用及通訊應用產品生命周期較長，價格具支撐力。此外，力積電55奈米BCD產品已開始出貨，MOSFET及IGBT產能約八成已透過長約取得2027年訂單，有助提升未來營運能見度。

新業務方面，法人預期3D AI業務將隨中介層產線恢復及IPD量產，第4季營收占比回升至4%，約9.8億元，2027年再受惠晶圓堆疊量產及IPD業務擴展，2028年起則有PWF帶來額外成長動能。法人也因毛利率表現優於預期，將2026、2027年EPS預估上調至7.04元及8.29元，認為目前股價尚未充分反映後續漲價、產能恢復及新業務成長效益，維持「買進」評等。

權證發行商建議，看好力積電後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%以內、剩餘天數超過150天以上的相關認購權證介入，藉以放大槓桿利潤。

力積電 晶圓代工 被動元件

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

華邦電第三季毛利率衝70.6% EPS達7.58元、前三季賺15.32元

晶碩第3季營運成長 法人估單季EPS約7元、全年27.1元

十銓前三季EPS衝90.95元 執行長看記憶體缺貨恐延續至2028年

日月光 選逾90天

相關新聞

期貨商論壇／原油期 短線震盪

國際油價10月底才因市場擔憂美國期中選舉後中東衝突升級，推升布蘭特原油收在六個月高點，如今在和談消息帶動下急轉直下。

期貨商論壇／台指期 避免追價

富邦期貨分析師曹富凱表示，國際科技股近期出現明顯修正走勢，市場對AI投資態度也逐漸從樂觀轉向審慎。部分美國大型科技企業公布最新財報後，雖整體營運仍維持成長，但市場開始擔心大規模投入AI基礎建設與資料中心的支出，短時間內未必能帶來相對應的獲利回報，進而引發資金獲利了結賣壓。

期貨商財務申報電子化

臺灣期貨交易所為落實金融業數位轉型及永續發展政策，分階段推動期貨商財務申報及審核作業電子化，於10月完成「月計表電子審核系統」建置，結合原已上線的財務報告電子申報專區，完成涵蓋財務報告申報、月計表審核及自動檢核的整體電子化作業機制，提升申報便利性與審核效率。

國泰金、中信金 認購靚

台股近期在科技股評價疑慮下持續修正，但股價淨值比及本益比低、法人買超張數高的「二低一高概念股」，例如銀行業如國泰金（2882）、中信金等成為資金避風港。權證發行商表示，在法人加碼這類股票之際，相關認購權證也可伺機布局。

陽明、長榮航 四檔聚光

台股近期受外資調節賣壓出籠影響，延續拉回探底走勢，部分市場資金轉向防禦性個股避險，陽明（2609）、長榮航等兩檔具「二低一高」優勢，可望領漲抗跌，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

力積電績優 押長天期

力積電（6770）第3季獲利表現優於市場預期，受惠晶圓代工價格調漲、產品組合優化及產能利用率提升。法人看好，隨著第4季漲價效益持續反映，加上邏輯晶圓代工、特殊記憶體價格維持強勢，以及3D AI與整合被動元件（IPD）業務擴展，對其重申「買進」評等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。