力積電績優 押長天期

力積電（6770）第3季獲利表現優於市場預期，受惠晶圓代工價格調漲、產品組合優化及產能利用率提升。法人看好，隨著第4季漲價效益持續反映，加上邏輯晶圓代工、特殊記憶體價格維持強勢，以及3D AI與整合被動元件（IPD）業務擴展，對其重申「買進」評等。

展望第4季，法人預估力積電營收可達244.4億元，季增14.5%，毛利率進一步提升至48.8%，稅後純益估72.7億元，每股純益（EPS）為1.54元。由於記憶體及邏輯產品生產前置期分別約三至四個月、二至三個月，先前調漲價格的效益尚未完全反映，第4季營收與獲利仍有成長空間。

展望2027年，法人預期邏輯晶圓代工價格仍有10%至20%漲幅，特殊DRAM則受惠工業、車用及通訊應用產品生命周期較長，價格具支撐力。此外，力積電55奈米BCD產品已開始出貨，MOSFET及IGBT產能約八成已透過長約取得2027年訂單，有助提升未來營運能見度。

新業務方面，法人預期3D AI業務將隨中介層產線恢復及IPD量產，第4季營收占比回升至4%，約9.8億元，2027年再受惠晶圓堆疊量產及IPD業務擴展，2028年起則有PWF帶來額外成長動能。法人也因毛利率表現優於預期，將2026、2027年EPS預估上調至7.04元及8.29元，認為目前股價尚未充分反映後續漲價、產能恢復及新業務成長效益，維持「買進」評等。

權證發行商建議，看好力積電後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%以內、剩餘天數超過150天以上的相關認購權證介入，藉以放大槓桿利潤。