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陽明、長榮航 四檔聚光

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股近期受外資調節賣壓出籠影響，延續拉回探底走勢，部分市場資金轉向防禦性個股避險，陽明（2609）、長榮航等兩檔具「二低一高」優勢，可望領漲抗跌，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

法人分析，美中延長貿易休戰至2027年元月，並規畫針對約300億美元非敏感商品互降關稅，有助改善市場信心及訂艙意願，但考量中國大陸出口美國貨量占比下降，預估對整體貨量增幅有限。

展望第4季，雖然進入傳統淡季，但船公司持續控制艙位供給，加上港口壅塞及巴拿馬運河通行量受限，壓縮有效運力，法人預期，供給端限制可抵銷部分淡季需求下滑壓力，支撐美國線運價維持高檔，陽明等貨櫃航運股獲利相對有撐。

受惠日本及韓國等東北亞熱門航線維持暢旺，長榮航前三季客運載客率達81.5%，優於2025年的78.2%，法人預估，2026年客運營收可望成長15%至17%，亞洲線旅遊熱度不減及新增美國航點效應，將帶動2027年進一步成長。

航空燃油價格方面，美伊戰爭爆發後油價快速上漲，長榮航透過調漲燃油附加費方式，預估可轉嫁50%給消費者；展望2027年，法人評估，隨中東戰爭影響降低，航空燃油平均價格將較2026年小幅下降，有利成本負擔減輕。

法人指出，長榮航受航空燃油價格上漲影響，預估2026年毛利率下降至18.3%，獲利較前一年下滑，所幸客運仍旺及航空燃油平均價格下降，預估2027年毛利率回升至20%，獲利重返成長。

權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日90天以上的陽明、長榮航相關認購權證，擴大獲利空間，但宜設停利停損。

長榮航 陽明 槓桿

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