中東、美選等正向演變 台指期夜盤上半場衝破43,700點

台指期夜盤3日開盤時，在美股電子盤走疲拖累中，以43,340點、下跌13點開出後，一度再殺低至42,959點、下跌428點，但在美伊傳出持續和談好消息，那斯達克電子盤直線急拉、並翻紅帶動下，多頭轉守為攻，快速翻紅衝破43,700點大關，截至晚間21點，指數來到約43,732點、上漲379點，高低震盪逾850點。

3日美股電子盤焦點，在於外電傳出，卡達外交部發言人證實，與伊朗之間的談判仍在繼續，縮小分歧的工作正在推進，美國和伊朗都致力於這一斡旋進程，斡旋方與美伊的談判均出現了新的進展，同時，波灣國家已就避免局勢升級達成一致共識；同時，美國期中大選在美東於晚間19點已開始投票，市場預期來自政治面干擾因素將逐步告一段落，股市將開始反應基本面中，美元、美債殖利率反彈，那斯達克電子盤率先翻紅，也激勵台指期夜盤的上半場走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,315元、上漲27元附近遊走，電子期上漲1.23%，半導體期上漲0.74%，中型100期貨指數下跌0.16%。

市場專家建議，就技術面來說，3日台股開低走低，KD值持續向下，上有下彎短期均線、月線與季線，加上半年線遲遲站不回，上檔均線壓力沉重。除了技術面外，籌碼凌亂，外資從10月6日開始只買超兩天，3日再提款超過千億元，加上台股融資餘額仍有6,000億元水準，與8月初反彈的5,000億元相差甚遠，表示浮額尚未清洗乾淨，短線仍有機會再探低點，必須出現帶量長紅K棒才能化解空方趨勢。