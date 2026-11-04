國泰金、中信金 認購靚

今日主題 台股近日陷入拉回修正，市場對科技股的估值產生疑慮，多頭信心受挫；法人上周也轉進股價淨值比及本益均低、買超張數萬張以上者，顯示市場開始注意追價風險，除了低檔加碼具投資價值標的外，也可挑選相關權證短線操作。

台股近期在科技股評價疑慮下持續修正，但股價淨值比及本益比低、法人買超張數高的「二低一高概念股」，例如銀行業如國泰金（2882）、中信金等成為資金避風港。權證發行商表示，在法人加碼這類股票之際，相關認購權證也可伺機布局。

國泰金在資本市場熱度延續，財富管理與證券複委託業務動能強勁，其中，壽險負債成本結構性下降推升正利差空間；銀行放款與淨利差同步優化，核心業務擴張軌跡明確。新契約CSM達成進度領先，資本適足率雖受股市波動影響短期承壓，惟過渡機制持續優化，長期資本韌性無虞；今年股利政策方向轉趨正向，獲利動能可望延續至下一年度，核心業務成長趨勢未改。

國泰金前三季累計稅後純益達1,053.6億元，每股純益（EPS）6.94元，加計FVOCI股票處分利益後，累計對保留盈餘影響數近2,237億元，調整後EPS逾15元，續創歷史新高，主要子公司表現亮眼，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後純益均續創歷年同期新高。

中信金9月稅後純益93.5億元，累計前三季稅後純益632.3億元，創歷年同期新高，EPS 3.18元。旗下中信銀行9月稅後純益69.2億元、前九月稅後純益495.2億元，雙雙創歷年同期新高，主要受惠財富管理業務成長逾三成及淨利差改善。

由於2026~2027年放款、淨利差成長目標皆維持不變，預期中信金年淨利息收益將成長19%、年增8%；財管商品銷售動能極佳，預期今年整體淨手續費收益具強勁雙位數成長。

看好國泰金、中信金等「二低一高概念股」後市股價表現的投資人，可挑選價內外10％以內、可操作天期100天以上的認購權證靈活操作。