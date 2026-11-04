期貨商論壇／原油期 短線震盪

國際油價10月底才因市場擔憂美國期中選舉後中東衝突升級，推升布蘭特原油收在六個月高點，如今在和談消息帶動下急轉直下。

這波重挫主因，是中東和談出現進展。市場解讀戰事可望降溫，地緣風險溢價快速消退。

不過，油價能否就此回落仍有變數。過去數月已多次出現看似有望突破、最後卻未能實現的談判，投資人應審慎看待；且即使達成協議，供給面的傷害也難以立即修復。阿布達比國家石油公司執行長指出，全球原油庫存自戰爭爆發來累計已消耗近10億桶，荷莫茲海峽航運受阻與能源設施受損的問題仍未解除。高盛更預測，若波斯灣產量持續偏低，布蘭特原油2027年可能升至每桶140美元。

展望後市，油價走向取決於美伊談判能否取得實質進展、荷莫茲海峽航運能否恢復正常，加上美國期中選舉結果可能牽動中東政策，短線油價恐仍劇烈震盪。操作上，若和談順利、風險溢價持續收斂，可順勢偏空操作；若談判破局，則須留意油價急速反彈的風險，務必嚴設停損。

投資人也可以參考在台灣掛牌的期元大S&P石油（00642U），或採二倍槓桿設計的期街口S&P布蘭特油正2（00715L），參與油價後續走勢。（永豐期貨提供）

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