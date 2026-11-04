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期貨商論壇／台指期 避免追價

經濟日報／ 記者周克威整理

富邦期貨分析師曹富凱表示，國際科技股近期出現明顯修正走勢，市場對AI投資態度也逐漸從樂觀轉向審慎。部分美國大型科技企業公布最新財報後，雖整體營運仍維持成長，但市場開始擔心大規模投入AI基礎建設與資料中心的支出，短時間內未必能帶來相對應的獲利回報，進而引發資金獲利了結賣壓。

在國際市場氣氛轉趨保守下，台灣電子股首當其衝。由於台積電不僅是AI供應鏈核心企業，同時也是加權指數最具影響力的權值股，其股價波動往往牽動整體市場信心，成為各界觀察資金動向重要指標。

從盤面來看，近期台股呈現價跌量增現象，市場賣壓集中於電子權值股與半導體族群。技術面上，多條重要均線陸續失守，使大盤原有上升趨勢遭到破壞，也反映資金避險情緒升溫；此外，近期外資持續調節現貨持股，同時在衍生性商品市場維持相對保守布局，顯示國際資金尚未全面回流。

市場人士認為，外資態度往往與全球資金風險偏好高度連動，後續是否由賣轉買，將成為台股能否止穩的重要觀察焦點。

分析師建議，台指期現階段應以風險控管為首要原則，避免過度追價，並持續觀察國際科技龍頭企業展望、資金流向及權值股表現，作為判斷後續盤勢的重要依據。（富邦期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

台指期 電子股 富邦

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