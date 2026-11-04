期貨商財務申報電子化

臺灣期貨交易所為落實金融業數位轉型及永續發展政策，分階段推動期貨商財務申報及審核作業電子化，於10月完成「月計表電子審核系統」建置，結合原已上線的財務報告電子申報專區，完成涵蓋財務報告申報、月計表審核及自動檢核的整體電子化作業機制，提升申報便利性與審核效率。

期交所今年5月建置完成「期貨商財務報告電子檔案及相關附件上傳專區」，自同月起，期貨商全面改採電子方式申報財務報告及相關附件，無須再檢送紙本資料，簡化申報流程，並降低紙張使用及文件寄送成本。

期交所提醒，期貨商應確認申報資料完整，並確保會計師查核、核閱報告及相關核章文件的掃描檔清晰正確，且與紙本原件一致。

配合財務報告電子申報作業，期交所10月完成「月計表電子審核系統」，針對期貨商每月申報的財務會計項目導入電子審核作業及自動檢核功能，縮短人工作業時間，提升審核效率。

此外，月計表電子審核系統亦可比對期貨商每月申報的各項財務數據變化，即時於審核系統呈現比對結果，供期貨商查詢及填報差異原因，有助期交所及時掌握與分析期貨商財務狀況，並提醒業者關注財務以及業務經營變化，強化風險管理。

期交所表示，推動財務申報及審核作業電子化，兼具提升作業效率、強化財務監理及落實節能減碳等效益。

未來將持續精進數位服務與資訊科技應用，提升市場服務及監理效能，並將永續發展理念融入日常作業，與期貨業者共同打造高效、便捷且環保的作業環境。