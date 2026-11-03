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期交所反詐評鑑19家期貨商獲獎 防詐宣導觸及逾8萬人次

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2026年「期心期力 期貨商反詐治理評鑑活動」得獎名單。資料來源：臺灣期貨交易所
2026年「期心期力 期貨商反詐治理評鑑活動」得獎名單。資料來源：臺灣期貨交易所

臺灣期貨交易所為鼓勵期貨商深化反詐治理，響應行政院打詐綱領及金管會2026年「落實消費者權益保護、普惠金融與金融阻詐」施政計畫，於2026年3月至9月辦理「期心期力 期貨商反詐治理評鑑活動」。經評鑑委員會審查，得獎名單正式揭曉，期交所將於11月23日舉辦頒獎典禮，表揚推動反詐治理具體有成的期貨商。

這次活動設置反詐治理績優獎及反詐治理特別獎兩個獎項。其中，19家國內專、兼營期貨經紀商達成基本評鑑項目要求，獲頒反詐治理績優獎，每家可獲得新臺幣5萬元獎金及獎座一座。反詐治理特別獎則分為三組，得獎名單如下：

專營大型期貨經紀商組:第一名元大期貨、第二名群益期貨、富邦期貨及凱基期貨並列第三名。

專營一般期貨經紀商組：第一名統一期貨、第二名兆豐期貨及康和期貨、第三名華南期貨。

兼營期貨經紀商組：第一名中國信託綜合證券、第二名亞東證券、第三名新光證券。

反詐治理特別獎第一名、第二名及第三名得獎者，每家分別可獲得新臺幣10萬元、5萬元及3萬元獎金，以及獎座一座。

期交所表示，反詐治理評鑑今年邁入第二年，進一步強化評鑑要求，包括辦理員工教育訓練、於客戶宣導活動中透過問卷測驗了解民眾識詐認知，並鼓勵期貨商走出營業廳，辦理結合民眾互動的創新宣導活動。經統計，期貨商透過網路蒐報及檢舉期貨詐騙案件共704件；辦理員工教育訓練152場、逾4,000人次參與，客戶宣導277場、觸及近4萬人次，回收反詐問卷1.6萬份；關懷客戶逾1萬人次，其中包含近1,500位高齡者；另辦理創新宣導活動51場、觸及逾2.7萬人次，相關教育、宣導及關懷活動合計觸及逾8萬人次。

從期貨商蒐報檢舉案件觀察，今年Threads期貨詐騙貼文占比較前一年上升至約三成，Facebook（臉書）雖仍為主要平台，占比則降至約六成，顯示詐騙者持續運用不同社群平台接觸民眾。在詐騙內容方面，偽冒國外交易所、合法期貨商或從業人員的案件較前一年增加；另隨台股交投熱絡，藉由分享獲利點位、標榜「免保證金」等話術誘騙民眾投資的情形亦不在少數。期交所提醒，民眾應提高警覺，審慎查證相關訊息及業者身分，避免受騙。

期交所肯定期貨商透過多元形式及互動設計，深化反詐宣導成效。例如，於社群平台發布短影音，解析偽冒投資群組等常見詐騙手法；深入校園、參與里民活動，或與公益團體合作，協助學生、弱勢族群及投資人等不同對象提升識詐能力。期交所將持續透過反詐治理評鑑，鼓勵期貨商將防詐觀念融入日常營運與客戶服務，並攜手業者及從業人員擴大宣導，持續提升民眾識詐、防詐意識，共同落實投資人保護及企業社會責任。

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