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黃金期 伺機布局

經濟日報／ 記者崔馨方整理

展望黃金後市，短線仍須觀察美國期中選舉、中東局勢，以及美元與美債殖利率變化，可伺機透過「黃金期貨契約」與「台幣黃金期貨契約」操作，投資人可靈活調整多空部位，以掌握金價趨勢，或於重要消息面波動時進行對沖。

國際金價自9月下旬以來持續走弱，金價承壓的核心因素仍來自美國貨幣政策，聯準會10月會議維持聯邦資金利率在3.75%～4%不變，但兩名官員主張升息1碼，會後聲明也將經濟活動評價由「穩健」上修為「強勁」。主席華許持續強調通膨仍高於目標，使市場對12月再次升息的預期維持高檔。利率維持高檔會提高持有無孳息資產的機會成本，也限制金價反彈空間。

高盛最新報告指出，自9月22日以來黃金期貨市場累計出現約195億美元賣壓，幾乎抵銷同期全球央行購金帶來的支撐，短線資金去槓桿成為壓抑金價的重要力量。若美國期中選舉結束後中東衝突再次升溫，帶動油價繼續高漲，使聯準會維持高利率環境更久，黃金也可能面臨更沉重的賣壓。（統一期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

黃金 金價 美債殖利率

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