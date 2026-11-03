台玻（1802）近年積極推動營運轉型，將玻纖布事業重心由一般E布轉向高毛利電子級玻纖布，切入AI伺服器、高速傳輸及先進封裝供應鏈，可留意台玻期伺機操作。

產品結構方面，目前平板玻璃營收占比約60%、玻璃纖維31%、玻璃器皿9%，其中高階電子級玻纖布比重提升，將是後續毛利率改善的重要來源。產品布局方面，Low Dk1及 Low Dk2具備低介電損耗特性，主要應用於PCB、IC載板及先進封裝；Low CTE則具備低熱膨脹係數與高機械韌性，適用於 5G、6G、高頻高速電路板及光模組。

Low CTE自2025年底開始小量出貨，目前出貨量已明顯增加，並陸續取得國內外大廠認證，訂單能見度延伸至2027年。此外，公司已展出石英布（Q布），並測試第三代Low Dk3產品，持續擴充高階產品組合。

展望2027至2028年，AI伺服器及高速傳輸需求可望持續帶動Low Dk系列出貨成長，Low CTE隨客戶認證完成及新產能開出，營收貢獻也有望逐步提升。（兆豐期貨提供）

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