聯發科（2454）受益新旗艦手機晶片天璣9600出貨效應及人工智慧（AI）基礎建設對網通產品需求強勁，第3季財報優於預期，法人評估，2027年ASIC相關營收占比可望攀升至40%，成為營運第三隻腳。

法人指出，聯發科將2027年ASIC市占目標上修至20%，隱含營收貢獻約160億美元，預估營收占比將突破40%，其他行動裝置、AI邊緣運算各占27%、30%，三大業務平衡發展，ASIC提前超越消費性業務。法人預估2028年營收占比可望過半，聯發科AI相關業務直接與博通競爭，成唯一實際跨入AI ASIC主晶片功能設計的台灣IC設計廠。權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上認購權證。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）