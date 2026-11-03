富喬 挑價內外15％

玻纖布大廠富喬（1815）受惠AI伺服器與高速運算（HPC）需求激增，營運迎來結構性轉機，昨（2）日價量齊揚。隨著高階低介電常數（Low DK）及低熱膨脹係數（Low CTE）玻纖布打入主要供應鏈，加上海外產能陸續布局，帶動毛利率與營收顯著彈升，中長線產業能見度清晰。

富喬近期在基本面利多與法人買盤推升下震盪走堅，股價頻創波段新高，均線架構維持多方格局。儘管高檔面臨震盪洗盤，市場對其下半年獲利擴張仍抱持正向期待。富喬昨股價上漲12.5元收139元。

權證發行商建議，操作上宜挑選價內外15%內、剩餘天數逾90天的長天期認購權證，靈活因應短線波動。（統一證券提供）

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