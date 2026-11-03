聽新聞
0:00 / 0:00
富喬 挑價內外15％
玻纖布大廠富喬（1815）受惠AI伺服器與高速運算（HPC）需求激增，營運迎來結構性轉機，昨（2）日價量齊揚。隨著高階低介電常數（Low DK）及低熱膨脹係數（Low CTE）玻纖布打入主要供應鏈，加上海外產能陸續布局，帶動毛利率與營收顯著彈升，中長線產業能見度清晰。
富喬近期在基本面利多與法人買盤推升下震盪走堅，股價頻創波段新高，均線架構維持多方格局。儘管高檔面臨震盪洗盤，市場對其下半年獲利擴張仍抱持正向期待。富喬昨股價上漲12.5元收139元。
權證發行商建議，操作上宜挑選價內外15%內、剩餘天數逾90天的長天期認購權證，靈活因應短線波動。（統一證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。