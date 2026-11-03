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日月光 兩檔聚光

經濟日報／ 記者謝卉筑整理

日月光投控（3711）受惠先進封測服務（LEAP）業務產能爬升速度優於預期，帶動營收及獲利能力同步提升，優於市場預期，昨（2）日股價開低走高，終場漲6元收674元。展望第4季，法人預估營收季增6%至8%，其中ATM營收季增11%至13%，毛利率及營益率可望進一步提升至23%至24%、14.5%至15.5%。日月光投控看好明年LEAP業務成長動能，預期今年LEAP營收將由原先預估37億美元上修至超過40億美元，2027年營收倍增。

法人看好LEAP業務持續擴張，將帶動ATM獲利改善，預期過往ATM毛利率30%的區間上緣有望成為新的基準，且隨LEAP營收占比提升，2027年毛利率可望逐季改善。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

日月光 日月光投控 封測

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穩懋股價上看7字頭

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