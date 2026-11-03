日月光投控（3711）受惠先進封測服務（LEAP）業務產能爬升速度優於預期，帶動營收及獲利能力同步提升，優於市場預期，昨（2）日股價開低走高，終場漲6元收674元。展望第4季，法人預估營收季增6%至8%，其中ATM營收季增11%至13%，毛利率及營益率可望進一步提升至23%至24%、14.5%至15.5%。日月光投控看好明年LEAP業務成長動能，預期今年LEAP營收將由原先預估37億美元上修至超過40億美元，2027年營收倍增。

法人看好LEAP業務持續擴張，將帶動ATM獲利改善，預期過往ATM毛利率30%的區間上緣有望成為新的基準，且隨LEAP營收占比提升，2027年毛利率可望逐季改善。（凱基證券提供）

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