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穩懋、華通 四檔有看頭

經濟日報／ 記者謝卉筑／台北報導

法人看好穩懋（3105）受惠低軌衛星升級及光通訊產能持續開出，產品組合改善推升獲利表現；華通（2313）則積極調整產線配置，從過去以消費性電子為主，轉向衛星與資料中心應用，兩家公司均有望受惠衛星與AI產業需求成長。

法人指出，穩懋第3季營收58.59億元，季增11%、年增31%，毛利率達37.4%，單季每股純益4.55元，毛利率及獲利表現優於預期，主要受惠航太及低軌衛星發射計畫帶動產品規格與單價提升，加上光通訊光偵測器產能持續開出，推升產品組合改善。

展望第4季，穩懋的美系客戶200G PD產能逐步提升，預期營收仍可維持季成長，法人指出，隨著Starlink轉向V3衛星，傳輸量及手機直連應用提升，明年將帶動功率放大器與低雜訊放大器用量及規格升級，預估基礎建設營收占比提升至47%；此外，雷射業務預計2028年迎來較大規模營收貢獻。

華通具備高密度連結板（HDI）技術優勢，過去產品應用以消費性電子為主，隨著AI伺服器及資料中心需求增加，正積極調整產線配置，將資源轉向衛星與資料中心產品。目前衛星業務約占營收兩成，隨主要客戶火箭及V3衛星升級，預期明年衛星板營收有機會較今年倍增，其中天上板占衛星營收比重可望提升至四成以上。在產能布局方面，法人指出，華通未來三年將以台灣及泰國為主要擴產基地，台灣新廠分別布局mSAP光模組，以及AI加速器與交換器所需的HDI及高層數板（HLC）。

華通 穩懋 衛星

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