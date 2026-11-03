聽新聞
0:00 / 0:00
群創、GIS 押注三個月
全球顯示器產業告別單純的面板報價循環，光電指標廠群創（3481）、觸控模組大廠GIS-KY近年積極拓展高附加價值領域。法人認為，隨著電子產業庫存去化告終，兩家公司在高階車用與新應用市場的量產能見度提升，長線營運重回擴張軌道。
權證發行商建議，可利用群創、GIS-KY的認購權證參與波段行情，挑選價內外15%內、剩餘天數90天以上的長天期標的，有助於兼顧價格敏感度與降低時間價值遞減侵蝕，靈活掌握兩檔指標股的轉型上攻契機。
群創推動「More than Panel」轉型有成，除積極活化舊廠資產、優化財務體質外，更藉由扇出型面板級封裝（FOPLP）跨入AI運算與高頻通訊晶片封裝供應鏈，搭配旗下車用系統整合業務放量，本業獲利結構正逐步脫離傳統面板報價的劇烈景氣循環。
GIS-KY則加速淡化消費性電子貼合比重，全力轉型為半導體光學（SemiOptics）解決方案商，擴大資本支出聚焦於光通訊（如CW Laser雷射光源封測）、車用抬頭顯示（HUD）與AR/VR微型光學模組。儘管短線仍承受產品轉換期的營運陣痛，但隨高門檻新案陸續量產，中長線營收含金量與毛利中樞具備明確回升潛力。
在產業後市與股價表現方面，群創受惠先進封裝題材加持，市場評價由循環股逐漸轉向成長股，帶動近期股價頻頻放量挑戰波段高檔，目前均線架構維持偏多整理；GIS-KY近期同樣受到轉型題材驅動，波段漲幅凌厲、成交動能明顯加溫。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。