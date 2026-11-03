群創、GIS 押注三個月

全球顯示器產業告別單純的面板報價循環，光電指標廠群創（3481）、觸控模組大廠GIS-KY近年積極拓展高附加價值領域。法人認為，隨著電子產業庫存去化告終，兩家公司在高階車用與新應用市場的量產能見度提升，長線營運重回擴張軌道。

2026-11-03 00:56