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台指期夜盤多空交戰 45K能否守住成關鍵

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台指期夜盤多空交戰 45K能否守住成關鍵

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台指期夜盤2日以45,227點開平盤，盤中走勢持續於平盤附近震盪。截至傍晚8點左右，台指期夜盤報45,160點、跌67點、跌幅0.1%。剛開盤空方率先攻擊，最低一度達45,021點、最高則一度翻紅達45,260點，隨後持續於45,180點平盤下附近震盪，45K關卡攻防戰正式開打。

Amazon與Intel最新財報進一步加深市場對AI建設成本過高、現金流遭侵蝕及投資回收期過長的疑慮，科技與半導體族群遭遇集中賣壓。儘管美債殖利率回落，加上油價上漲支撐能源股表現，仍難以抵銷AI與晶片股重挫帶來的賣壓。

台新期貨建議，後續須觀察台股能否重新站穩45,000點、收復半年線，以及大型電子權值股與強勢族群是否能延續買盤，成為大盤止跌回穩的關鍵。

法人表示，美國GDP數據優於市場預期，歐洲則受惠於企業信心改善，為美歐股市提供支撐；另一方面，隨著大型科技企業陸續公布財報，市場對AI投資前景與成長動能的解讀出現分歧，科技及半導體類股波動亦明顯升高。

另外，美國期中選舉相關政策不確定性升高，加上科技企業財報表現分歧，未能全面滿足市場較高期待，進一步加劇AI及科技類股的獲利了結壓力。不過回歸基本面，企業獲利成長仍是驅動市場中長期表現的關鍵因素；隨市場進入築底階段，不確定性淡化後，若基本面持續獲得驗證，第4季仍有望迎來反彈。

台指期 夜盤 Intel

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