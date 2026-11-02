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11月電子期、金融期齊跌

中央社／ 台北2日電

台北股市今天下跌291.69點，收44920.14點。11月電子期收2801.45點，下跌18.70點，正價差20.77點；11月金融期收3753點，下跌29點，正價差8.07點。

11月電子期以2801.45點作收，下跌18.70點，成交57口。

電子現貨以2780.68點作收，下跌22.78點；11月電子期貨與現貨相較，正價差20.77點。

11月金融期以3753點作收，下跌29點，成交85口。

金融現貨以3744.93點作收，下跌37.69點；11月金融期貨與現貨相較，正價差8.07點。實際收盤價以期交所公告為準。

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