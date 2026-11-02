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穩懋 挑價內外15%
穩懋（3105）受益光通訊、基礎建設出貨暢旺，產品組合優化及產能利用率攀升至75%，轉投資聯茂等業外貢獻，第3季毛利率及獲利優於預期，法人評估，第4季營運可望淡季不淡。
展望2027年，法人指出，衛星對高速傳輸及低延遲等規格要求持續提高，及地面站5G、6G迭代需求，穩懋隨主要客戶新世代產品內容價值明顯提升，長期展望正向，營收占比可望進一步提升至近50%。
光通訊方面，穩懋200G PD產品已開始量產，法人預期，產能持續爬坡將帶動2027年營運動能。
權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（台新證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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