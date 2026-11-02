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日月光 選逾90天

經濟日報／ 記者崔馨方整理

日月光投控（3711）今年第3季受惠先進封測服務（LEAP）與全製程先進封裝（Full Process）業務放量、美系大客戶CPU開始出貨及ATM稼動率維持高檔，帶動營運表現，相關權證可伺機布局。

展望第4季，隨著AI/HPC高階封裝需求持續強勁，LEAP新增產能陸續開出，帶動Full Process及高階測試業務持續放量，加上CPO相關產品開始進入量產階段，可望推升ATM營收持續成長。因此，法人上修日月光投控2026年第4季營收至2,576.6億元，季增5.5%，將投資建議由「買進」升為「強力買進」，目標價950元。權證發行商建議，看好日月光後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局，鎖定價內外15%內、剩餘天數超過90天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

日月光 日月光投控 封測

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