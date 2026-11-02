國際油市持續高檔震盪，市場情緒依然高度緊繃，期元大S&P石油（00642U）上周五（30日）收在36.08元，再度改寫歷史新高。法人認為，在地緣政治緊張情勢下，加上美伊和談仍未有定案下，原油市場變數仍大，高檔震盪可能成為新常態。

此外，根據最新民調，預測市場顯示民主黨重奪眾議院多數席位的機率高達90%，為2023年以來首次。參議院方面，民主黨奪回多數的機率亦達64%，但最終結果將取決於阿拉斯加等等多個搖擺州的激烈競爭。

權證發行商建議，看好期元大S&P石油後市的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上相關認購權證，擴大獲利空間。

（中國信託證券提供）

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