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奇鋐、創意 押逾三個月

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股近日外資賣壓宣洩，延續拉回測底走勢，奇鋐（3017）、創意等承接買盤不弱，預料短線籌碼良性換手後，有機會躍反攻要角，發行券商指出，偏多投資人不妨透過權證槓桿效果，擴大短線獲利空間。

奇鋐第3季營收590.8億元，季增20.2%，年增51.7%，隨輝達（NVIDIA）VR200出貨量放大、ASIC專案及超微（AMD）平台進入放量階段，加上產品良率持續改善，法人預期，第4季毛利率將進一步提升，獲利同步水漲船高。

法人指出，液冷散熱於AI伺服器滲透率上升，水冷板升規趨勢加速可期，VR平台將採微通道水冷板，VR Ultra則採鑽石銅材料提高導熱係數，並將水冷板微通道管徑再縮小，推升產品均價。

考量AWS Trainium3 Max、超微MI455 Helios機櫃均將採雙面水冷板設計強化散熱效率，加上水冷板散熱範圍延伸至電源供應器、網路介面卡及收發器等，快速接頭（QD）用量與均價亦持續成長，法人看好，奇鋐在交換機托盤液冷散熱市場具主導地位，有利液冷產品營收明顯成長。

創意第3季營收締歷史新猷，並優於上修後財測，毛利率亦繳出超標成績單，稅後純益22.7億元同創新高，法人評估，受惠爭取更多產能及雲端服務供應商（CSP）下一代CPU將完成設計定案（tape-out），第4季營收可望季增約30%。

權證發行商表示，若看好短多行情，建議布局價內外15%以內、距到期日90天以上相關認購權證。

奇鋐 超微 輝達

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