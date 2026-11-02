台積、台達電 四檔蓄電

AI資本支出回報的疑慮導致台股回測45K。發行券商指出，看好台股後市表現機會的投資人，可以逢低布局龍頭股，相關如台積電（2330）、台達電等指標權證機會。

台積電9月營收約5,118.57億元，較上月減少了0.6%，較去年同期增加了54.6%，仍創歷年同期新高。台積電累計前九月營收約為3.89兆元，較去年同期增加了41.1%，也是歷來最佳。

展望後市，法人認為，台積電維持2026年資本支出600~640 億美元不變，由於AI需求極其強勁，預期2026~2028年資本支出顯著高於過去三年，公司將持續擴充產能以縮小AI晶片的供需缺口。在擴產計畫方面，目前全球有近20座晶圓廠推進中，未來幾年台灣將興建13座先進製程與先進封裝廠，海外興建5~6 座。此外，南科新增3nm廠預計2027年上半年量產，並決定再追加一座3nm廠於2028年上半年量產；美國AZ廠P2已完成建置，設備移入與安裝中，預計2027年第3季量產，略早於預期。

台達電9月合併營收654億元，為歷來最強9月，月增1.3%，年增14.6%，主要動能來自資料中心相關電源出貨成長；第3季合併營收1,970.59億元，連兩季改寫新猷，季增7.5%，年增31%；前三季合併營收5,396.68億元，年增37.2%。

權證發行商建議，看好台積電、台達電可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。