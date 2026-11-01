台電近日公布電網擴建計畫，未來15年將投入約300億元，建置43座變電所、鋪設1,922公里線路，因應半導體與AI資料中心快速攀升的用電需求。而國內ESG基金的持股，多半集中在半導體權值股，投資人檢視手上的ESG部位時，不妨把企業的用電成長與綠電布局一併納入考量，電網與能源轉型相關個股也值得列入觀察名單。

台電進一步預估，今年AI資料中心核供電力達750MW，累計總量1,441MW，光是今年新增的部分就占了一半以上，半導體產業用電量將由今年約520億度增至2035年約1,100億度；其中，南科2031年負載將超過4GW，占全國用電9%。供電端方面，2026至2035年全國需新增26GW燃氣機組，新增電力仍有不小比重仰賴化石燃料，國家減碳目標的壓力也隨之升高。

大型半導體企業長期在公司治理、資訊揭露方面拿下高分，是永續評等的固定班底。然而擴產意味著用電與碳排同步增加，國際品牌客戶又持續要求供應鏈減碳，環境面向的分數未必能一路維持。往後企業綠電採購與節能製程的進度，將是外資與機構法人檢視持股時的重要依據。

（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。