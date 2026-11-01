美聯準會10月會議維持利率不變，但美元維持高檔震盪，市場預期12月再升息的機率約八成，反映通膨與能源價格仍使貨幣政策偏緊。高利率環境推升美元與實質殖利率，提高持有黃金的機會成本，因此金價短期仍承受一定的壓力。

從籌碼面觀察，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD），持有量從8月中旬一度增加後再度減少，10月29日1,043.36公噸，顯示機構資金以觀望與小幅調節為主，並未出現明顯加碼的動作。而截至10月13日黃金的CFTC非商業人交易部位減至20.78萬口，投機性多單持續減少，顯現市場在利率不確定性升高下，風險偏好轉趨保守，短期買盤動能不足。

從金價走勢來看，短線而言處於「下有4,000美元支撐、上有4,100美元壓力」的區間整理格局。在美聯準會利率路徑明朗前，價格上漲不易，預估落在4,000美元間呈現築底整理走法。

期交所自今年7月起，調整黃金類商品契約規格，包括美元黃金期貨、臺幣黃金期貨以及黃金選擇權將縮小契約規模，有助投資人更加靈活操作。最後提醒投資人，做好資金與風險管理。

（華南期貨提供）

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