店頭衍生性商品 添保障

臺灣期貨交易所於今（2）日正式推出「店頭衍生性金融商品集中結算會員風險預警監控功能」，將一般結算會員的客戶風險預警監控服務，進一步擴及結算會員自有帳戶，結合現行保證金模擬試算功能，建構涵蓋交易提交前保證金需求預估及提交後動態風險監控的完整機制，協助結算會員及早掌握保證金需求變化及潛在風險，提升資金調度效率與風險管理效能。

店頭衍生性金融商品集中結算機制施行後，金融機構將交易提交集中結算須依規定繳存結算保證金，結算保證金計算涉及結算機構特定的風險模型及參數設定，通常以歷史模擬法估算特定信賴水準下潛在損失，並納入壓力情境等因素。

因此，結算機構提供的保證金資訊，為金融機構評估保證金需求重要參考。期交所提供保證金模擬試算及風險監控工具，協助結算會員更精確掌握集中結算保證金需求及其變動情形，作為風險管理的決策依據。

為提升保證金透明度及可預測性，國際金融監理機構CPMI及IOSCO持續推動相關政策，鼓勵結算機構協助市場參與者掌握保證金需求。呼應此國際趨勢，期交所積極精進店頭集中結算風險管理相關服務，於2022年店頭集中結算服務上線時，即推出保證金模擬試算功能，協助結算會員於交易提交前預估保證金需求；2024年推出網頁版試算功能，提升使用便利性；2025年推出客戶風險預警監控功能，協助一般結算會員掌握客戶帳戶風險；今年進一步擴及結算會員自有帳戶，持續完善保證金資訊與風險預警服務。

本次新增功能，設有「擔保品總額維持率」、「超額可因應利率／匯率變動幅度」及「大額損失」三項風險監控指標，可動態呈現結算會員自有帳戶擔保品水位、市場波動承受能力及損失情形，並於風險指標達預警值時發送通知，協助結算會員及早辨識風險，預先規劃資金及擔保品調度，提升因應市場波動的彈性與流動性管理能力。新功能上線後，店頭集中結算風險預警監控服務將完整涵蓋客戶帳戶及一般、個別結算會員的自有帳戶。